À l’issue de sa réunion de ce mardi 13 décembre, le Haut Conseil de stabilité financière constate que sa décision, juridiquement contraignante depuis le 1er janvier, de ne plus accorder de crédits immobiliers représentant un taux d’effort de plus de 35 % et d’une durée supérieure à 25 ans est "bien respectée" par les banques. Le HCSF note cependant qu’au sujet de la dérogation à cette norme, possible pour 20 % de la production trimestrielle de crédits, "des progrès sur le financement des résidences principales et des primo-accédants restent à faire par certains établissements."