En marge de la COP 15 de Montréal, le géant du luxe Kering et le fonds durable Mirova ont annoncé mardi 13 décembre 2022 le lancement du "climate fund for nature". Son objectif : permettre de financer des projets liés à la protection et à la restauration de la nature. La marque de cosmétiques L’Occitane a d’ores et déjà annoncé rejoindre le projet lui permettant d’atteindre 140 millions d’euros sur les 300 millions attendus.