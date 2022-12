Avec le renouvellement des instances nationales du SML lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2022, la docteure Sophie Bauer succède au docteur Philippe Vermesch à la présidence du syndicat des médecins libéraux. Lors d’un point presse lundi, elle présentait la nouvelle équipe et les axes prioritaires du SML qui "veut incarner une médecine réellement libérale et indépendante avec des médecins entrepreneurs". Elle est entourée de 8 généralistes et 6 spécialistes pour assurer la représentation et la défense de toutes les formes d’exercice et leurs spécificités, et toutes les spécialités.