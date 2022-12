"Désaccord avec le management, souhait d’une meilleure rémunération ou évolution de carrière : 87 % des cadres ont songé à démissionner cette année", selon l’étude de rémunération du cabinet Robert Walters pour 2023, présentée le 13 décembre 2022. 84 % des cadres ont repensé leur relation au travail au cours de l’année, plus à l’écoute de leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et de plus en plus attentifs au sens de leurs missions. Enfin, "les sujets RSE deviennent un élément déterminant dans l’attractivité d’une entreprise" pour 72 % des cadres.