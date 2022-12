Le plan d’action de l’AP-HP dévoilé le 13 décembre 2022 afin de répondre à la crise d’attractivité des hôpitaux franciliens prévoit de passer de 600 à 1 200 logements attribués au personnel soignant, avec une priorité pour les candidats des métiers en tension choisissant le travail de nuit. En énonçant un "principe d’élaboration autonome des plannings qui doit devenir la norme", il entend permettre aux équipes de choisir l’organisation horaire qui leur convient. Et prévoit 600 postes d’aides non soignant au sein des équipes et une prime de tutorat de 172 euros pour accueillir plus de stagiaires.