"La prise en compte de l’environnement fait partie intégrante de l’éthique de la recherche", déclare le comité d’éthique du CNRS qui adopte, le 5 décembre 2022, un avis sur l’impact environnemental de la recherche. Pour le Comets, les questions posées doivent "faire l’objet d’une large mise en débat" au sein du monde scientifique. Ce débat et les décisions "doivent autant que possible être équipés d’outils, de méthodologies" et "d’un cadre théorique scientifiquement solide et partagé".