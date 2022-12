L’ENS Paris-Saclay et Dassault Systèmes ont signé un protocole d’accord ayant "pour ambition d’accélérer l’innovation durable en favorisant l’acquisition du savoir-faire et des connaissances nécessaires à l’utilisation des jumeaux virtuels dans le secteur universitaire et de la recherche", indique un communiqué de presse du 12 décembre 2022. Dans ce cadre, l’ENS va déployer la plateforme "3DEXPERIENCE" de Dassault Systèmes dans le but "d’incorporer de nouvelles expériences d’apprentissage innovantes à son cursus universitaire, ainsi qu’à ses programmes de formation continue". De plus, les deux organisations vont créer un "observatoire du jumeau numérique" où elles proposeront "une vision scientifique commune de la définition et de l’utilisation des jumeaux virtuels dans les domaines de l’enseignement, de la santé, de l’innovation durable et de l’industrie".