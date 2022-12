L’absence de formation en matière de santé et de sécurité ne caractérise pas le délit de blessures involontaires

Lorsqu’un salarié est victime d’un accident en raison d’un manquement aux règles de sécurité dû à l’absence d’organisation d’une information et d’une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, la société et son représentant ne peuvent pas être condamnés pour blessures ou homicide involontaires. C’est ce que retient la chambre criminelle dans un arrêt publié du 21 juin 2022, dès lors que le code du travail ne comporte, en la matière, que des obligations générales de prudence et de sécurité.