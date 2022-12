Trois mois après sa présentation officielle par les ministres en charge de l’Agriculture, de l’ESR et le SGPI, le Grand défi Ferments du Futur "réunit d’ores et déjà une trentaine d’acteurs publics et privés, de la recherche académique à la coopérative, de la start-up au grand groupe", annonce Inrae, le 12 décembre lors de la première réunion de son comité d’orientation stratégique. Coordonné par Inrae et l’Ania et financé à hauteur de 48,3 M€ par France 2030, le programme vise à accélérer la recherche et l’innovation dans le domaine des ferments et des aliments fermentés.