Danielle Tartakowsky, historienne et ancienne présidente de Paris-VII, est élue présidente du conseil scientifique du campus Condorcet, le 12 décembre 2022. L’établissement précise que "le conseil scientifique éclaire par ses avis et ses orientations scientifiques le conseil d’administration dans le cadre des missions confiées à l’établissement public Campus Condorcet" et émet un "avis sur les projets qui lui sont soumis par le président" de l’EPCC. Voici le parcours de Danielle Tartakowsky.