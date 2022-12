Audrey Richard, directrice des ressources humaines et engagement des salariés du groupe Up, a été réélue présidente de l’Association nationale des directeurs des ressources humaines le 8 décembre 2022, pour deux ans. Le nouveau bureau national, qui se compose de douze membres, "entend résolument poursuivre la feuille de route et les actions enclenchées depuis 2020", indique l’ANDRH dans un communiqué de presse du 12 décembre. L’association souhaite "accompagner au quotidien la fonction RH", "préparer la fonction RH de demain" et "favoriser l’emploi dans les territoires".