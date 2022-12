Les offices HLM comptant des agents de la FPT parmi leurs collaborateurs étaient tenus d’organiser des élections professionnelles le 8 décembre, jour d’élection pour tous les fonctionnaires, même si leur part dans les offices n’est plus que de 16 %. Au niveau national, les trois syndicats représentatifs (CFDT, CGT et CGT-FO) ont négocié pour la première fois des augmentations de salaires communes aux offices HLM et aux coopératives HLM, désormais couvertes par une même branche professionnelle. Cette démarche les engage à harmoniser leurs grilles de salaires d’ici novembre 2023.