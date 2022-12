Le gouvernement veut développer le covoiturage dans la fonction publique

Parmi les 14 mesures du "plan national covoiturage du quotidien" pour 2022-2027 présenté ce 13 décembre 2022 par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Clément Beaune, ministre délégué des Transports, lors d’un déplacement à Reims, figure le développement de ce mode de transport auprès des agents publics. Le gouvernement compte généraliser en 2023 sur plusieurs cités administratives l’expérimentation d’un "dispositif de soutien à la pratique du covoiturage domicile-travail" menée par les services de l’État en région Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est. Cette démarche prévoit "un accès à titre gratuit à une plateforme de covoiturage existante pour l’ensemble des agents et des actions d’animation sur les sites identifiés". Une campagne d’information auprès des agents et un partenariat avec des opérateurs de covoiturage sont prévus.