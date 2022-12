"Le Cbam fait peser des risques sur notre compétitivité" (Amandine Chaillous, Aluminium Dunkerque)

Aluminium Dunkerque (racheté en 2021 par American Industrial Partners), située à Loon-Plage (Nord), est la plus grande raffinerie d’aluminium d’Europe et le plus grand consommateur industriel d’électricité en France. Dans une interview à AEF info, lundi 24 janvier 2022, Amandine Chaillous, conseillère en énergie de la direction du site, expose les problèmes et les coûts d’approvisionnement en électricité de son entreprise, dans un contexte de hausse des prix de l’énergie, qui ont contraint l'entreprise à baisser sa production d'environ 15% depuis la fin de l'année. Elle expose également les difficultés de son secteur à se décarboner dans ce contexte et fait part de ses craintes quant à la mise en place du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union européenne ( Cbam ). Elle demande la mise en place d’une longue période de test du mécanisme avant sa validation.