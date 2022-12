9 885 postes sont offerts au CRPE 2023, contre 9 888 en 2022, et 6 756 au Capes, contre 6 642 l’an dernier, selon les données publiées au Journal officiel du 13 décembre 2022. Le nombre de postes offerts à l’agrégation externe est lui en hausse. Celui des postes offerts aux Capet, CAPLP, Capeps et aux concours de CPE et de PsyEN sont stables par rapport à 2022. Selon Pap Ndiaye, 185 000 candidats se sont inscrits aux concours enseignants 2023, représentant une hausse de 9 % dans 1er degré et de 4 % dans le second.