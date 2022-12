La situation financière de l’université de La Réunion suscite des tensions avec la région, le rectorat et les élus d’opposition au conseil d’administration. Une motion adoptée le 3 novembre 2022 par le CA a déplu à la rectrice et à la présidente de région qui reprochent à l’université de considérer que les sommes qu’elle a avancées au titre du plan de relance et du fond Feder lui sont "dues". Elles l’ont fait savoir par courrier en amont du CA budgétaire du 12 décembre, lequel a par ailleurs été boycotté par une partie des élus qui jugent que les données financières présentées ne sont "pas stabilisées" et sont "inquiétantes".