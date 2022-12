IGESR. Pascal Aimé, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche de 1re classe, est admis, par ancienneté d’âge et de services, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er janvier 2023. Bernard Pouliquen, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche de 1re classe, est également admis, par ancienneté d’âge et de services, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er janvier 2023. ENSEIGNANTS-CHERCHEURS. Un...