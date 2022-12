Enseignement supérieursciences po Sciences Po : le wokisme est-il implanté dans cette grande université ? (europe1.fr). Aujourd’hui dans "Punchline", Laurence Ferrari et ses invités débattent de la polémique qui a éclaté à Sciences Po Paris la semaine dernière. Des élèves se sont sentis discriminés quand une professeur de danse a refusé d’utiliser les termes "leader" et "follower" pour les désigner. Cette professeur a quitté l’université en disant que les mots "homme" et "femme"...