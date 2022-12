La confédération des métiers de l’environnement a dévoilé, mardi 13 décembre 2022, une étude précisant le coût de gestion des biodéchets des ménages pour une collectivité. Réalisée avec le soutien de l’Ademe dans le cadre des travaux du comité stratégique de filière "Transformation et valorisation des déchets" que la CME pilote, cette analyse prend en compte huit scénarios de collecte et de traitement, dont trois en milieu urbain (de 9 et 13 €/hab/an) et cinq en milieu rural (de 0 à 22 €/hab/an). Seules 101 collectivités ont d'ores et déjà mis en place un dispositif de collecte.