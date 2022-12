Gendarmerie nationale. Un arrêté du 1er décembre 2022 fixe à 155 le nombre de congés pour convenances personnelles, non rémunérés, susceptibles d’être attribués aux militaires de la gendarmerie nationale en 2023. Dans le détail, 12 officiers, trois officiers du corps technique et administratif, 120 sous-officiers et 20 sous-officiers du corps de soutien technique et administratif sont susceptibles d’être admis au bénéfice de ce congé. Sécurité privée. Un arrêté du 6 décembre 2022...