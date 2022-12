Avec 24 entreprises listées, la France compte le plus grand nombre d’entreprises figurant sur la liste A de CDP dans l’UE, publiée le 13 décembre 2022, suivie de l’Espagne (17) et de l’Allemagne (15). Cette année, huit entreprises européennes ont obtenu le triple A, c’est-à-dire le meilleur score de transparence en matière de reporting environnemental sur trois thèmes (climat, eau et forêt), dont trois françaises.