À l’occasion d’un déplacement à Reims mardi 13 décembre, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, présentent le "plan national covoiturage du quotidien" pour 2022-2027, qui comprend 14 mesures pour rendre ce mode "accessible, simple et attractif". Trois mobiliseront à elles seules 150 M€ : bonus de 100 € pour les nouveaux conducteurs, financements supplémentaires pour les collectivités proposant des aides au covoiturage, et soutien à la création d’infrastructures, via le fonds vert.