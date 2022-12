Le 1er janvier 2022, en application du mécanisme légal de revalorisation du Smic, le salaire minimum a été rehaussé de 0,9 %. "2,5 millions de salariés du secteur privé non agricole bénéficient directement de cette revalorisation, soit 14,5 % des salariés, après 12,0 % un an plus tôt", indique la Dares dans une étude publiée le 12 décembre 2022. Comme en 2021, les salariés des TPE et les salariés à temps partiel sont particulièrement concernés. Et les femmes restent surreprésentées parmi les bénéficiaires.