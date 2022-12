La région Paca a lancé le 2 décembre une plateforme de connaissance du territoire, aux côtés de l’État, de l’Insee et de l’IGN. Les quatre membres fondateurs souhaitent ainsi fédérer leurs travaux et leurs ressources régionales. La plateforme complètera le portail Datasud, qui recensait déjà des données régionales, en proposant en plus des services gratuits aux adhérents à sa charte. Ce nouvel outil doit "éclairer" les politiques publiques appliquées par les collectivités, notamment pour la gestion du foncier dans les communes.