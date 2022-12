Élections professionnelles : la CGT arrive en tête du comité technique du conseil régional Occitanie

La CGT arrive en tête des élections professionnelles et obtient 4 sièges au comité technique paritaire du conseil régional Occitanie, indique la FSU le 7 décembre 2018. La CFDT et la FA-FPT sont dotées de trois sièges chacune ; l’ Unsa et SUD CT de deux sièges ; FO d'un siège. La CFE-CGC et la FSU ne sont pas représentées. Le taux de participation est de 58,71 %.