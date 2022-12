Les dépenses de fonctionnement du conseil régional progresseront moins vite en 2023 que l’inflation et que le nouveau plafond fixé par l’État, se félicite le conseil régional d’Île-de-France, dans son projet de budget 2023. Ce dernier est discuté par les élus régionaux les 12 et 13 décembre 2022. Cette évolution découle notamment de la hausse des frais de personnel estimée à 4,7 % en raison des revalorisations salariales promises par l’État (point d’indice et Smic). Ces dépenses devraient atteindre 521,4 millions d’euros en 2023. Pour attirer davantage et fidéliser les agents des lycées, Valérie Pécresse, la présidente de la région, veut mettre en place des formations certifiantes afin de leur permettre d’évoluer sur des secteurs particulièrement en tension comme la maintenance et la restauration.