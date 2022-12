Dans son classement 2022 des banques européennes en matière de climat et de biodiversité, l’ONG ShareAction pointe l’ampleur des efforts qui restent à accomplir. Si les établissements bancaires se saisissent de ces sujets, ils peinent encore à les intégrer pleinement à leur gouvernance et à leur processus de gestion des risques, y compris pour le climat. BNP Paribas, Société générale et Crédit agricole arrivent en tête du classement, mais le chemin qu’il leur reste à parcourir pour se montrer à la hauteur des enjeux reste conséquent selon l’ONG britannique.