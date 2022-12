Élections professionnelles : la CGT conserve la première place au comité technique de la région Nouvelle-Aquitaine

La CGT reste le syndicat majoritaire, avec quatre sièges et 24,5 % des voix, au comité technique de la région Nouvelle-Aquitaine à l’issue des élections professionnelles de décembre 2018. Les 11 sièges restants au sein de cette instance se répartissent entre : FSU (3 élus et 21,32 % des voix), Unsa (3 élus, 16,64 %), FA-FPT (2 élus, 15,48 %), CFDT (2 élus, 13,57 %) et FO (un élu et 8,47 des voix). Seul changement par rapport au précédent comité technique sorti des urnes en 2016, suite à la fusion des trois régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes : la CFDT a perdu un siège et l’Unsa en a gagné un. La participation au scrutin de décembre s’établit à 50 % au CT, en recul de 3,5 points par rapport à 2016, et de 9 points par rapport en 2014 (si l’on additionne les chiffres des trois anciennes régions fusionnées), note la FSU.