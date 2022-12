Les ministres chargés de l’Emploi de l’Union européenne se sont réunis à Bruxelles, jeudi 8 décembre 2022, notamment pour discuter de la révision de la directive sur l’amiante au travail, qui prévoit de diviser par dix la valeur limite d’exposition à l’amiante sur le lieu de travail (lire sur AEF info). Si ces derniers se sont mis d’accord sur la nécessité d’une baisse des seuils d’exposition, ils ont également fixé "une méthode de mesurage plus précise et plus performante de la présence d’amiante", indique un communiqué, le 9 décembre 2022. Bien que l’amiante soit interdit au sein de l’Union européenne depuis 2005, il reste présent dans les bâtiments anciens et est encore lié à 78 % des cancers reconnus comme étant d’origine professionnelle dans les États membres.