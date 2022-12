La participation de la Banque des territoires (groupe CDC) dans la Solifap passe de 4 millions à 6 millions d'euros (lire sur AEF info), indique la première ce lundi 12 décembre. La Solifap, société d’investissements solidaires créée en 2014 par Fondation abbé Pierre pour lutter contre le mal-logement, acquiert des immeubles pour les mettre à disposition d’associations agissant dans le domaine de l’insertion (via des baux de longue durée) ou d’AIVS (via des mandats de gestions). Elle octroie également des prêts participatifs ou des garanties aux associations pour leur permettre de mener des opérations de réhabilitation de logements, et fournit un accompagnement en ingénierie. La Solifap compte aussi 600 financeurs solidaires (particuliers ou institutions telles que la FAP et AG2R), qui lui ont permis de lever 22 millions d’euros cette année et d’investir dans la création de 108 logements.