Élections professionnelles 2022 : la CGT reste en tête à Nantes métropole

La CGT demeure le premier syndicat de Nantes métropole, à l’issue des élections professionnelles 2022, avec 37,23 % des voix au comité social territorial central, contre 34,10 % en 2018. Elle conserve ainsi six sièges, devant l’Unsa, qui progresse avec 23,12 % des voix ; la CFDT, en recul avec 20,56 %, FO (10,37 %) ; et la CFTC (5,99 %). Le taux de participation pour l’élection au CST passe de 39,01 % en 2018 à 34,93 % cette année. À noter que ce taux s’effondre à la CCP (contractuels) de 40 % à 20 %, et que le taux de participation résiste un peu mieux chez les cadres, avec un 44 % à la CAP A.