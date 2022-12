Le tarif unique du Pass Navigo "conduira à une baisse de charges pour les entreprises comprise entre 70 et 80 M€"

"La démarche de la tarification unique dans les transports en Île-de-France peut désormais être lancée", écrivent Jean-Paul Huchon, président du conseil régional d’Île-de-France, et Pierre-Antoine Gailly, président de la CCI Paris Île-de-France, dans un courrier adressé au Premier ministre le 24 novembre 2014. Selon eux, "un pass unique à 70 € par mois conduira à une baisse de charges pour les entreprises franciliennes comprise entre 70 et 80 M€ du fait de la diminution des frais de transport pris en charge à 50 % par l’employeur", et ce malgré une augmentation du versement transport "qui ne saura être supérieure à +0,13 %". Dans un communiqué publié mercredi 26 novembre, Manuel Valls indique que le gouvernement "soutiendra les amendements" déposés en ce sens au deuxième PLFR pour 2014.