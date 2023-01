La région Hauts-de-France se revendique comme la "première région automobile de France" avec la présence sur son sol de trois grands constructeurs et de 550 fournisseurs et sous-traitants. Plus de 56 000 salariés produisent chaque année 700 000 véhicules, 610 000 moteurs et 1,4 million de boîtes de vitesses. Bientôt, trois "gigafactories" de fabrication de batteries pour véhicules électriques vont ouvrir à Douvrin, Douai et Dunkerque. Cet essor industriel crée des tensions inédites sur le marché du travail. "Il y a 20 ans, il suffisait de mettre une affiche en ville pour recevoir des milliers de CV ; ce n’est plus le cas aujourd’hui", résume Nicolas Fayol, DRH de Toyota. Interrogées par AEF info, quatre entreprises détaillent comment elles travaillent avec Pôle emploi et les collectivités territoriales pour aller chercher des publics qui ne viennent pas naturellement à elles.