La région Île-de-France affirme porter une attention particulière à la jeunesse, déclarée "grande cause régionale 2023". À l’occasion de l’examen de son budget 2023 les 12 et 13 décembre 2022, la collectivité indique dédier 476 M€ à la formation professionnelle et l’apprentissage, soit un montant équivalent à l’enveloppe 2022, dont 162,698 M€ au titre du Pric. Elle introduit par ailleurs un nouveau cadre financier avec un financement à l’acte "pour dynamiser l’insertion des jeunes", pour les structures dédiées, missions locales et au-delà.