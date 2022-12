Île-de-France : Valérie Pécresse envisage d'attribuer des logements sociaux aux policiers nationaux

Après la gratuité des transports pour les policiers nationaux, Valérie Pécresse se dit "prête à aller plus loin en [les] aidant à accéder plus facilement au logement social en Île-de-France". C’est ce que déclare la présidente de région (ex-LR), jeudi 23 janvier 2020 lors de ses vœux aux forces de sécurité. Valérie Pécresse indique également qu’elle "récuse" les termes de "violences policières". "Une faute individuelle, humaine, ne peut pas être le prétexte pour lâcher la meute et salir toute une profession", alors que le pays n’a "certainement pas besoin d’affaiblir les forces qui nous protègent". La présidente de région rappelle enfin les mesures de sécurité financées en 2020, permettant au total l’emploi de 1 000 agents dans les transports (lire sur AEF info), ainsi que l’objectif d’atteindre "100 % de vidéoprotection dans les gares, les bus et les trains d’ici fin 2021".