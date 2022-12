Les ministres chargés de l’Emploi de l’Union européenne, réunis à Bruxelles jeudi 8 décembre 2022 dans le cadre d’un Conseil Epsco, ne sont pas parvenus à trouver un accord sur la proposition de directive visant à améliorer les conditions de travail et les droits des travailleurs des plateformes (lire sur AEF info). Le texte prévoit, entre autres, la création d’une présomption de salariat sous conditions pour ces travailleurs. Les travaux sur ce texte se poursuivront au premier semestre 2023. Actuellement, les réponses nationales à cette forme de travail sont diverses et se développent de manière inégale en Europe. Selon le Conseil de l’Union européenne, plus de 28 millions de travailleurs seraient concernés dans l’UE, et 43 millions devraient l’être en 2025.