Dans le cadre du volet recherche du IVe plan stratégique de l’État pour lutter contre la pollution par la chlordécone (2021-2027), l’ANR, la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique dévoilent, jeudi 8 décembre 2022, les six lauréats de l’appel à projets de recherche conjoint "Chlordécone". À travers cet appel, ils mobilisent près de 5,53 M€, dont 4,5 M€ par l’ANR, "afin d’identifier des solutions concrètes et d’enrichir les connaissances d’ici la fin des projets prévue fin 2025".