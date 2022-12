Moins d’un an après le lancement de Mon Espace Santé, France Assos Santé publie lundi 12 décembre 2022 un état des lieux "de bon augure", mais il reste à mieux informer. Quasiment la moitié des Français n’ont rien fait concernant leur espace santé : une non-activation qui s’explique majoritairement par un manque de temps, d’informations sur l’utilité de l’espace, et par la non réception du mail d’activation, conclut l’étude. Plus d’informations sur les bénéfices du compte et la réception d’un mail de rappel sont les deux actions qui seraient les plus incitatives pour activer l’espace.