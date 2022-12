Après deux ans d’examen et de discussions, le Parlement et le Conseil de l’UE sont parvenus à trouver un texte de compromis sur une proposition de règlement fixant des exigences environnementales et sociales pour toutes les batteries, qu’elles soient produites en Europe ou importées, dans le but de restreindre progressivement l’accès au marché européen aux batteries les plus durables.