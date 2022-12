Le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 a validé en conseil d’administration, lundi 12 décembre 2022, une revalorisation du budget d’organisation de l’évènement sportif. Après une hausse de près de 50 % actée en 2020 (lire sur AEF info), la partie dédiée à la sécurité croît cette fois-ci de 8,3 %, passant de 295 à 319,6 millions d’euros. Selon le Cojop, cette augmentation s’explique par l’affinement des besoins à mesure que les JOP se précisent et par la hausse des prix, liée en partie à la future entrée en vigueur de l’accord de revalorisation de 7,5 % de la grille des salaires minima dans la branche des entreprises de prévention et de sécurité (lire sur AEF info). Paris 2024 vient de lancer un deuxième appel d’offres de 92 lots pour des prestations de sécurité privée. Les entreprises ont jusqu’au 9 janvier 2023 pour candidater (lire sur AEF info).