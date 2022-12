La Fédération nationale des infirmiers (FNI) a répondu le 8 décembre 2022 au magazine de France 2 Cash Investigation consacré aux fraudes à la sécurité sociale, diffusé la veille, et attribuant aux infirmiers libéraux la première marche d’un "podium des fraudeurs" devant les médecins généralistes et les masseurs-kinésithérapeutes. Daniel Guillerm, son président, explique l’origine du milliard d’euros de fraudes attribué aux infirmiers libéraux. Et rappelle la demande faite d’introduire une formation systématique obligatoire des Idel au maniement de la nomenclature des actes infirmiers.