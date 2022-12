La CGT arrive en tête des élections professionnelles du 8 décembre 2022 pour le comité social territorial du conseil régional de Normandie avec sept sièges (6+1 à la plus forte moyenne), indique la collectivité ce lundi 12 décembre. La CFDT suit à la deuxième place avec six sièges alors que deux syndicats sont cette année nouvellement représentés avec un siège chacun : l’Unsa et le Snuter-FSU. La participation est d’environ 43 % (contre plus de 56 % en 2018) avec 2 004 votes effectifs sur 4 644 électeurs, et 1 860 voix exprimées.