Le salarié ou l’employeur dispose d’un délai de 15 jours pour contester l’avis d’inaptitude du médecin du travail devant le conseil de prud’hommes. Dès lors que cet avis mentionne les voies et délais de recours et n’a pas été contesté dans ce délai, il s’impose au salarié, à l’employeur et au juge. Cette règle s’applique lorsque la contestation concerne les éléments purement médicaux de l’avis mais aussi l’étude de poste, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 2022.