Élections professionnelles : la CGT devance la CFDT au comité technique du conseil régional des Hauts-de-France

La CGT remporte cinq sièges sur 15 au comité technique du conseil régional des Hauts-de-France, lors des élections professionnelles du 6 décembre 2018. C’est un siège de plus qu’en 2016 (lire sur AEF info). La CFDT en décroche quatre (elle perd donc un siège). La fédération autonome (FA), en progression, arrive en troisième position avec trois sièges. Trois autres syndicats – Unsa, Sud et FO – occuperont chacun un siège. La FSU et la CFTC ne seront pas représentées. Le taux de participation s’élève à 50,5 %, précise le conseil régional. Un peu plus de 8 000 agents étaient appelés à voter.