Le STC (syndicat des travailleurs corses) renforce sa première place dans le paysage syndical corse à l’occasion des élections professionnelles de décembre 2022. Avec 10 élus au sein du comité social territorial de la Collectivité de Corse, il progresse de 3 sièges, obtenant 58,71 % des suffrages exprimés, soit plus de 17 points supplémentaires par rapport à 2018. La CFDT reste deuxième mais avec seulement 3 sièges (19,91 %) contre 5 il y a quatre ans (-10 points). Le SNT (Syndicat national des territoriaux) voit son audience s’effondrer (9,90 % des voix contre 17,16 % en 2018) et ne conserve qu’un seul de ses 2 sièges. Le syndicat a dénoncé les résultats, pointant une disparité entre bulletins de vote par correspondance a priori acheminés et ceux comptabilisés, et annoncé une procédure en référé. Un siège revient à la CGT, stable (8,59 % contre 8,72 %). Comme en 2018, FO ne compte aucun élu. Le taux de participation est de 65,86 %.