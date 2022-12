Même si elle n’arrive que 3e, la grande gagnante aux élections du comité social territorial du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur est la liste d’union FO–CFE-CGC, lancée en 2018. Elle totalise trois sièges, soit un de plus qu’il y a quatre ans, mais, surtout, progresse fortement en voix, avec 21,38 % des suffrages exprimés, soit +8,71 points. La liste FO et CFE-CGC a manifestement pris des voix à la CGT, qui la devance de peu. Avec 23,05 % des voix (- 4,83 points), l’organisation syndicale continue de perdre du terrain et n’occupe plus que 3 sièges, contre 4 en 2018. La FSU, qui demeure la première organisation syndicale de la collectivité, recule néanmoins elle aussi (48,86 % des voix, - 4,38 points). Elle conserve cependant ses 8 sièges. La CFDT préserve son unique siège (5,86 % contre 6,21 % en 2018). Le taux de participation reste stable (77,2 %, +0,16 point).