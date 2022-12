Avec 40,4 % des voix obtenues lors des élections professionnelles, la FSU confirme sa première place au comité social et économique central de Pôle emploi, selon les résultats provisoires rendus publics par la DGAFP (Direction générale de l’administration de la fonction publique), vendredi 9 décembre 2022. Avec plus de 40 % des voix, la FSU progresse nettement, de presque 7 points, par rapport aux élections de 2018. Viennent ensuite la CGT (25,8 %), en augmentation également, et FO (10,9 %) en très légère baisse. La participation est de 65,7 %, en recul par rapport à 2018 (69,80 %).