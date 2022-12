667 "moyens d’enseignement" seront supprimés dans le premier degré à la rentrée 2023 et 498 dans le second, indique le ministère de l’Éducation nationale le 13 décembre 2022. Cela représente 1 500 ETP. 19 académies perdent des moyens dans le premier degré, et autant dans le second, alors que le ministère prévoit, pour la rentrée prochaine, près de 64 000 élèves en moins dans le premier degré et 840 en moins dans le second. Les académies de Paris, Lille et Normandie sont celles qui perdent le plus de moyens d’enseignement. Le ministère assure toutefois que le taux d’encadrement va s’améliorer.