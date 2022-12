Publié au Journal officiel du samedi 10 décembre 2022, un arrêté précise la nouvelle procédure de classement des réseaux de chaleur et de froid instaurée en avril dernier par un décret et un arrêté. Ce texte détaille notamment la période de référence du taux d’énergies renouvelables et de récupération, les indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau ainsi que le contenu de l’audit énergétique.