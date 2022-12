Déchets radioactifs. Est publié le décret n° 2022-1547 du 9 décembre 2022 prévu par l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement et établissant les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Il est accompagné d’un arrêté du 9 décembre 2022. Minerais et métaux. Le décret n° 2022-1550 du 10 décembre 2022 est relatif à la délégation interministérielle aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques....